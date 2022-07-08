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16-летний сын главы Запорожской РГА рассказал о российском плену

Мазуренко Алена Пятница, 8 июля 2022, 21:16
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Несовершеннолетний сын главы Запорожской райгосадминистрации Владислав Буряк рассказал, что его почти 50 дней держали в одиночной камере, он убирал помещения, в которых оккупанты пытали других пленных.

Источник: "Настоящее время"

Прямая речь: "Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в следственном изоляторе в одиночной камере. Соответственно, вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это отсутствие возможности нормально выходить на воздух, отсутствие возможности поговорить.

Связь была у меня раз в десять дней. На улицу я мог выходить 15-20 минут в день максимум. Первые две недели я не мог помыться, а вещи постирал только после трех недель. В камере у меня туалет не работал. Мне приходилось с помощью железной миски набирать воду из крана и смывать.

В мои задачи входила уборка помещений, также уборка помещений, в которых проводились допросы".

Детали: По его словам, оккупанты "допрашивали" как гражданских, так и военных людей: "К другим пленным применялись так называемые пытки. Избиения, битье током и прочее".

У них пытались узнать, где находится оружие, гранатометы, боеприпасы: "Применялись, естественно, негуманные методы допросов. Я это все прекрасно видел и слышал".

ВИДЕО ДНЯ

По факту похищения несовершеннолетнего парня в Украине идет уголовное дело.

Что предшествовало: В апреле Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосте в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье.

7 июля сына глава Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка удалось освободить из российского плена.

Темы: пленныеЗапорожская областьоккупациявойна
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