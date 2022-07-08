Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: обломки мин попали в шею жителя, разбито авто

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 23:01
Сумщина: обломки мин попали в шею жителя, разбито авто
пострадавшее авто, фото из Telegram Живицкого

В результате обстрела Сумской области в пятницу пострадал фермер, его авто разбито.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Во время одного из обстрелов около 19 часов пострадал местный фермер в Краснопольской общине.

Реклама:

Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает".

Детали: Всего за день враг совершил 18 обстрелов Сумщины.

Было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.).

ВИДЕО ДНЯ

От обстрелов пострадали Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская и Новослободская общины.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: