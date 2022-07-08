Сумщина: обломки мин попали в шею жителя, разбито авто
Пятница, 8 июля 2022, 23:01
В результате обстрела Сумской области в пятницу пострадал фермер, его авто разбито.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Во время одного из обстрелов около 19 часов пострадал местный фермер в Краснопольской общине.
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Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, сейчас жизни человека ничего не угрожает".
Детали: Всего за день враг совершил 18 обстрелов Сумщины.
Было произведено более 100 выстрелов из разных видов вооружения (применялись ракеты, минометы, САУ и т.д.).
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От обстрелов пострадали Хотинская, Эсманьская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская и Новослободская общины.