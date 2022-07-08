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В Ватикане не исключают, что Папа Римский приедет в Украину в августе

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 23:04

Секретарь Ватикана по международным отношениям с государствами Ричард Пол Галлахер не исключил, что Папа Римский Франциск в августе может посетить Украину, но это будет зависеть прежде всего от состояния здоровья понтифика.

Об этом Галлахер заявил в эфире итальянского телеканала Rai, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Папа Римский крайне убежден, что, если бы он смог поехать, то достиг бы положительных результатов. Он сказал, что поедет в Украину и что всегда стремился посетить Москву и встретиться с российскими властями", - сказал представитель Ватикана.

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На вопрос, может ли Франциск уехать в Киев по возвращении из Канады, которую он посетит в конце июля, Галлахер сказал: "Да, я считаю, что по возвращении из Канады мы начнем предметно изучать эту возможность".

Дипломат Ватикана не исключил, что Папа Римский может совершить визит в Киев уже в августе, но "многое зависит от результатов поездки в Канаду. Посмотрим, как Папа переживет это путешествие, которое достаточно тяжелое, и тогда уже будем знать".

Галлахер также отметил, что в настоящее время личных контактов Святого Престола и Москвы почти нет – диалог ведется на институциональном уровне. "Хотя мы крайне озабочены вопросом Украины и решением войны, мы одновременно обеспокоены будущим Западных Балкан", – добавил он.

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Напомним, в интервью агентству Reuters Папа Франциск выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы поскорее посетить Москву и Киев.

Ватикан спрашивал РФ о поездке несколько месяцев назад. Франциск тогда отмечал, что Москва ответила о несоответствии моменту.

После начала войны Папу Римского Франциска в Украину приглашали президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба, мэр Киева Виталий Кличко, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

По словам посла Украины в Ватикане, Россия оказывала давление на Ватикан, чтобы Папа не ехал в Украину.

Темы: ВатиканУкраинаПапа Римский
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