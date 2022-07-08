США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

Замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что США выявили не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят украинцы, которых депортируют в Россию.

Источник: The New York Times

Прямая речь: "На сегодняшний день выявлено не менее 18 мест фильтрации по обеим сторонам украинско-российской границы".

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Детали: По ее словам, Москва, скорее всего, подготовила эти лагеря еще до того, как ее силы вторглись в Украину.

Эти "фильтрационные лагеря" расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и РФ.

Бежавшие из России после "фильтрации" сообщали о допросах, избиениях и пытках людей, предположительно связанных с ВСУ, а также об исчезновениях.

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После фильтрационных лагерей украинцев направляют в города по всей России - часто, согласно показаниям, в регионы вблизи Китая или Японии.

Остриан назвала фильтрацию "сталинским процессом", добавив, что она была "последней в долгой российской истории использования массовой депортации и депопуляции в попытке подчинить и контролировать людей".

Она также процитировала интервью людей, которые прошли через фильтрационные лагеря, о том, как у них конфисковывали паспорта и как некоторых из них побуждали подать заявление на получение российского гражданства.

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