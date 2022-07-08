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США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

Алена МазуренкоПятница, 8 июля 2022, 23:44
США обнаружили 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ МАРИУПОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОССМИ

Замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что США выявили не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят украинцы, которых депортируют в Россию.

Источник: The New York Times

Прямая речь: "На сегодняшний день выявлено не менее 18 мест фильтрации по обеим сторонам украинско-российской границы".

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Детали: По ее словам, Москва, скорее всего, подготовила эти лагеря еще до того, как ее силы вторглись в Украину.

Эти "фильтрационные лагеря" расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и РФ.

Бежавшие из России после "фильтрации" сообщали о допросах, избиениях и пытках людей, предположительно связанных с ВСУ, а также об исчезновениях.

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После фильтрационных лагерей украинцев направляют в города по всей России - часто, согласно показаниям, в регионы вблизи Китая или Японии.

Остриан назвала фильтрацию "сталинским процессом", добавив, что она была "последней в долгой российской истории использования массовой депортации и депопуляции в попытке подчинить и контролировать людей".

Она также процитировала интервью людей, которые прошли через фильтрационные лагеря, о том, как у них конфисковывали паспорта и как некоторых из них побуждали подать заявление на получение российского гражданства.

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"Иногда я думаю, что легче было не выжить". Депортация из Мариуполя в одной подробной истории

Предыстория: 

Темы: депортация РосcияУкраинаСША
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