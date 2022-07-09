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"Эти обращения не о политике" – Зеленский о выступлениях перед парламентами ЕС

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 00:45
Эти обращения не о политике – Зеленский о выступлениях перед парламентами ЕС
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все 27 парламентов Евросоюза услышат "борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Обратился к парламенту Словении… это было уже 24 обращения к парламентам стран ЕС.

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И первое – которое сделано вблизи передовой.

Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения не о политике, а о защите нашей свободы, общей, кстати, а значит, мы придем к тому, что однажды я смогу сказать, что все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции".

Темы: Зеленский
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