"Эти обращения не о политике" – Зеленский о выступлениях перед парламентами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что все 27 парламентов Евросоюза услышат "борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Обратился к парламенту Словении… это было уже 24 обращения к парламентам стран ЕС.

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И первое – которое сделано вблизи передовой.

Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения не о политике, а о защите нашей свободы, общей, кстати, а значит, мы придем к тому, что однажды я смогу сказать, что все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции".