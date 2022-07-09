Зеленский рассказал, как поздравил Залужного
Суббота, 9 июля 2022, 01:10
В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поздравил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с днем рождения.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Поздравил сегодня (8 июля – ред.) главкома Залужного с днем рождения.
Реклама:
Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы".
Детали: Также Зеленский в видеообращении поблагодарил Залужного за службу.
Читайте также: День рождения Залужного: как украинцы поздравляют "железного генерала" ВСУ
ВИДЕО ДНЯ