Зеленский рассказал, как поздравил Залужного

В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поздравил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с днем рождения.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Поздравил сегодня (8 июля – ред.) главкома Залужного с днем рождения.

Реклама:

Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы".

Детали: Также Зеленский в видеообращении поблагодарил Залужного за службу.

Читайте также: День рождения Залужного: как украинцы поздравляют "железного генерала" ВСУ