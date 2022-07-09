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Зеленский рассказал, как поздравил Залужного

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 01:10
фото: ОПУ

В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поздравил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с днем рождения.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Поздравил сегодня (8 июля – ред.) главкома Залужного с днем рождения.

Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы".

Детали: Также Зеленский в видеообращении поблагодарил Залужного за службу.

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Темы: ЗеленскийЗалужный
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