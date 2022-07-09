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Журналисты выяснили звания и роды войск уничтоженных в Украине захватчиков

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 04:30
уничтоженная техника врага, фото: Генштаб

Журналисты ВВС проанализировали данные погибших во время войны в Украине российских военных, чьи смерти считает подтвержденными.

Источник: ISW со ссылкой на ВВС

Детали: ВВС опубликовала отчет, в котором анализирует происхождение, местожительство, звание и другие детали о 4 515 россиянах, смерть которых во время войны в Украине ей удалось подтвердить.

Как отмечает институт, отчет не исчерпывающий, однако BBC подтвердила, что российские войска потеряли, по меньшей мере, 773 офицера с начала вторжения.

Также журналисты сообщили, что по состоянию на 7 июля погибли, по меньшей мере, четыре генерала, 21 полковник, 126 майоров и 568 младших офицеров.

Кроме того, они обнаружили, что 890 мотострелков и 888 военнослужащих российских ВДВ погибли в боях в Украине.

Росгвардия и спецназ потеряли 162 и 111 военнослужащих соответственно.

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ВВС подтвердила, что на войне в Украине погибли 49 пилотов и экипаж ВВС РФ.

Темы: разведкаВеликобританиявойнаРосcия
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