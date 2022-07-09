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За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области

Алена МазуренкоСуббота, 9 июля 2022, 08:23
За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области

В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки 8 июля 5 человек погибли и еще 21 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 8 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Северске и 1 в Семигорье. Еще 8 человек получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли по меньшей мере 588 мирных жителей, еще по меньшей мере 1 525 получили ранения.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьубийство
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