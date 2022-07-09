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США впервые отправят в Украину высокоточные снаряды калибра 155 мм

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 08:56

В рамках последнего пакета военной помощи, утвержденного президентом США Джо Байденом в пятницу, Украина получит 1000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило министерство обороны США.

"Это новый вид артиллерийских снарядов 155 мм. Он имеет большую точность. Он даст Украине способность точно поражать конкретные цели. За счет точности он будет более эффективным. Это дальнейшее совершенствование нашей поддержки Украины в битве за Донбасс", - сказал неназванный чиновник Пентагона.

Он уточнил, что эти артиллерийские снаряды можно применять на технике, уже имеющейся в распоряжении Украины. Они какое-то время находятся на вооружении армии США, а в Украину будут предоставлены впервые.

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят в частности дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

В состав нового пакета военной помощи также входят три тактические машины для восстановления оборудования, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, взрывные боеприпасы, контрбатарейные системы, запчасти и другое оборудование.

В Минобороны США подсчитали, что за последние три недели Соединенные Штаты выделили 2,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, а всего с начала деятельности администрации Джо Байдена – около 8 миллиардов долларов.

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Темы: СШАоружиеУкраина
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