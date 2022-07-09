Украинка завоевала "золото" по карате на Всемирных играх

Украинка Анжелика Терлюга завоевала "золото" по каратэ на Всемирных играх - это второе "золото" Украины в истории по каратэ на Всемирных играх.

Источник: "Суспільне"

Детали: Терлюга в своей весовой категории до 55 кг провела все пять стычек: три в групповом этапе, полуфинал и финал.

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В полуфинале Терлюга разгромила каратистку из США, а в финале минимально одолела действующую чемпионку мира, египтянку Ахлам Юссеф – 1:0.

Это второе "золото" для Украины в карате в истории этих соревнований – в 2017 году чемпионом стал Станислав Горуна.

Прямая речь: "Я горда, что выиграла эту медаль для своей страны. Я горда быть украинкой. И я горда, что принесла что-то хорошее для Украины. Это было моей мечтой: выиграть эту медаль и сделать это в самых сложных условиях. Я уверена, что скоро мы победим, и моя страна восторжествует во всем".

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В целом Украина завоевала четыре медали за первый день Всемирных игр-2022 и идет в топ-10 медального зачета.

В активе украинской команды два "золота" и две "бронзы": "золото": София Гречко (подводное плавание), Анжелика Терлюга (карате), "бронза": Анастасия Деревянко (паверлифтинг), Лариса Соловьева (паверлифтинг).

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