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Подразделения РФ вынуждены пересаживаться на бронетранспортеры 1950-х годов – британская разведка

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 09:42

Россия, вероятно, готовится к новому наступлению в Украине, стягивая к российско-украинской границе резервы из разных регионов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

Отмечается, что большое количество новых пехотных подразделений используют бронетранспортеры МТ-ЛБ, снятые с длительного хранения.

"Ранее обе стороны использовали МТ-ЛБ в качестве вспомогательного средства, но Россия долгое время считала их непригодными для большинства задач пехоты на передовой. Они были разработаны в 1950-е годы как трактор для буксировки артиллерии, имеют крайне ограниченную броню, а для защиты имеют только станковый пулемет", – указывают в разведке.

Там напоминают, что российские штурмовые отряды первого эшелона, наступавшие на Украину в феврале, располагали более современными БМП-2, обладающими броней толщиной до 33 мм и автоматической 30-миллиметровой пушкой с противотанковым ракетным комплексом.

"Несмотря на заявление президента России Владимира Путина от 7 июля 2022 года о том, что российская армия "даже не начинала" своих усилий в Украине, многие ее подкрепления являются непостоянными группировками, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием", - заключает разведка Британии.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне разведка Британии сообщила, что российские войска, вероятно, взяли паузу для пополнения своих запасов перед последующим наступлением на Донбассе.

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Темы: Росcияоружиеразведка
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