ВСУ уже уничтожили 37 200 оккупантов и 1 638 танков
Суббота, 9 июля 2022, 10:16
Россия в войне с Украиной уже потеряла 37 200 военных, 3 815 боевых бронированных машин и 832 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 638 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 832 (+4) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 108 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) ед,
- крылатых ракет – 155 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2) ед,
- специальной техники – 66 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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