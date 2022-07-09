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ВСУ уже уничтожили 37 200 оккупантов и 1 638 танков

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 10:16
Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Россия в войне с Украиной уже потеряла 37 200 военных, 3 815 боевых бронированных машин и 832 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 37 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 638 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 832 (+4) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 108 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2) ед,
  • специальной техники – 66 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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Темы: Росcиявойна
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