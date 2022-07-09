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В оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян

Алена МазуренкоСуббота, 9 июля 2022, 10:38
В оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян
ФОТО: КОНСТАНТИН РЫЖЕНКО В TELEGRAM

Местные жители сообщают о взрывах в оккупированном Херсоне, в Чернобыевской области пожар и детонируют боеприпасы - украинские защитники попали в состав оккупантов.

Источник: "Суспільне", первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, советник председателя Одесского ОВА Сергей Братчук

Детали: Местные жители сначала сообщили о взрывах, пожаре в Чернобыевке, который сопровождается долговременной детонацией.

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ФОТО: КОНСТАНТИН РЫЖЕНКО В TELEGRAM

Жители Чернобаевки и окрестностей Херсона сообщают о том, что в районе аэропорта поднимается столб черного дыма, масштабный пожар продолжается.

Соболевский написал, что "в Херсоне для орков утро недоброе, и это только начало".

Прямая речь Братчука: "Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв раздался в районе аэропорта, где обычно кучуются у своей техники рашисты".

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Пропагандистские каналы подтвердили удар по составам боекомплектов.

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Темы: Херсонская областьвзрывоккупация
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