В оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян
Местные жители сообщают о взрывах в оккупированном Херсоне, в Чернобыевской области пожар и детонируют боеприпасы - украинские защитники попали в состав оккупантов.
Источник: "Суспільне", первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, советник председателя Одесского ОВА Сергей Братчук
Детали: Местные жители сначала сообщили о взрывах, пожаре в Чернобыевке, который сопровождается долговременной детонацией.
Жители Чернобаевки и окрестностей Херсона сообщают о том, что в районе аэропорта поднимается столб черного дыма, масштабный пожар продолжается.
Соболевский написал, что "в Херсоне для орков утро недоброе, и это только начало".
Прямая речь Братчука: "Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв раздался в районе аэропорта, где обычно кучуются у своей техники рашисты".
Пропагандистские каналы подтвердили удар по составам боекомплектов.
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