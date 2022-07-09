Поймали жителя Краматорска: сливал врагу данные о ВСУ

Правоохранители задержали жителя Краматорска, который передавал российским оккупантам информацию о Вооруженных силах Украины.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Дословно ОГП: "Жителю Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ в отдельных районах Донецкой области.

Отмечается, что эта информация позволяла идентифицировать украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины.

Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.