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Обстрел Кривого Рога: возросло количество жертв россиян

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 11:18
Последствия российских обстрелов Кривого Рога утром 9 июля. Фото с Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко

В больнице скончалась 20-летняя девушка, которая утром 9 июля получила ранения в результате обстрела россиянами Кривого Рога.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома".

Детали: По словам главы ОВА, за жизнь девушки медики боролись несколько часов, но ранения были очень тяжелыми.

В больнице находится 43-летний отец погибшей девушки.

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Темы: Кривой Рогвойнажертвы
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