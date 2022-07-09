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Британский министр обороны встретился с украинскими военными, приехавшими в Британию на учения

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 11:30

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился с украинскими военными, которые приехали для прохождения учений в Англию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Обращаясь к украинцам, Уоллес отметил, что "эта новая амбициозная программа учений является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией".

"Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственный суверенитет и право выбирать собственное будущее", – добавил министр.

Участие в программе с британской стороны принимают более тысячи военнослужащих. Учения проходят на полигонах министерства обороны Британии на северо-западе, юго-западе и юго-востоке страны.

Отмечается, что учения помогут военным без предварительного опыта боевых действий овладеть навыками ближнего боя. Для этого британское правительство закупило автоматы АК, используемые Вооруженными силами Украины. Оно также предоставит украинцам обмундирование и военное оборудование.

Всего в течение нескольких месяцев через программу учений в Великобритании должны пройти до 10 тысяч военнослужащих из Украины.

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Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Несколько дней назад министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

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Темы: ВеликобританияоружиеВооруженные силыУкраина
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