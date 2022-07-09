В МИДе обвинили Спартц в попытке "заработать политический капитал" из-за обращения по Ермаку

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал обращение члена Палаты представителей США Виктории Спартц к Джо Байдену проверить "российские связи" главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий спикер МИД обнародовал в Facebook.

Николенко отмечает, что последние действия и заявления Виктории Спартц "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США".

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", - отметил он.

Спикер МИД также призвал Спартц "прекратить взрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины".

"Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к чему, очевидно, и стремится Виктория Спартц, будет способствовать дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", - сказал он.

Как сообщалось, Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Часть письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой; содержание этого фрагмента не уточняется. Впрочем, в общем описании письма есть краткое упоминание о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией".

Справка: Виктория Спартц является первой этнической украинкой в Конгрессе США. Она родилась в Черниговской области и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет. Спартц представляет консервативное крыло Республиканской партии США.

8 ноября этого года в США должны пройти выборы в Палату представителей, а также в Сенат.

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