Российские удары по Донецкой области: из-под завалов достали мужчину, сгорел вокзал

Пожар на железнодорожной станции в г. Часов Яр после российских обстрелов 9 июля. Фото ГСЧС

Российские войска утром 9 июля обстреляли Донецкую область, в результате чего в городе Часов Яр сгорело здание вокзала, а в Славянске мужчина оказался под завалами собственного дома – его доставали спасатели.

Источник: ГСЧС в Facebook, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации – это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем.

В Славянске вражеский снаряд попал в частное здание – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию ​​– несколько человек получили легкие контузии".

Детали: В ГСЧС позже сообщили, что из-под завалов дома в Славянске деблокировали мужчину 1982 г.р.. Пострадавшего передали медикам.

Из-под завалов дома в Славянске спасли мужчину Фото ГСЧС

В городе Часов Яр в результате вражеских обстрелов загорелась кровля одноэтажного здания железнодорожного вокзала, который сейчас не эксплуатируется.

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Пожар в г. Часов Яр Фото ГСЧС

Последствия российских обстрелов в г. Часов Яр Фото ГСЧС

Спасатели тушили пожар более часа.