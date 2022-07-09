Российские удары по Донецкой области: из-под завалов достали мужчину, сгорел вокзал
Российские войска утром 9 июля обстреляли Донецкую область, в результате чего в городе Часов Яр сгорело здание вокзала, а в Славянске мужчина оказался под завалами собственного дома – его доставали спасатели.
Источник: ГСЧС в Facebook, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации – это ракетный удар. Повреждена больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем.
В Славянске вражеский снаряд попал в частное здание – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.
В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии".
Детали: В ГСЧС позже сообщили, что из-под завалов дома в Славянске деблокировали мужчину 1982 г.р.. Пострадавшего передали медикам.
В городе Часов Яр в результате вражеских обстрелов загорелась кровля одноэтажного здания железнодорожного вокзала, который сейчас не эксплуатируется.
Спасатели тушили пожар более часа.