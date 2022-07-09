Глава французского Сената обратился в Раду: будем с вами вплоть до вступления Украины в ЕС

Глава Сената Франции Жерар Ларше в субботу выступил в Верховной Раде, заверив в поддержке парламентами стран Европы европейского пути Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.

"В этих стенах, в здании парламента, бьется сердце европейского парламентаризма. Какая же радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на голубом фоне является символом единства и надежды. И этот флаг объединяет нас от Парижа в Киев, от Киева в Брюссель", – сказал глава Сената Франции.

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Он также подчеркнул, что французский Сенат и национальные парламенты Европы будут бок о бок с Украиной в ближайшие месяцы: от статуса кандидата до утверждения решения о вступлении в ЕС.

Как отметил Стефанчук, речь Жерара Ларше не раз прерывалась аплодисментами украинских депутатов.

Как сообщали французские СМИ, глава Сената Франции прибыл в Украину в пятницу. Он посетил разрушенные российской армией города Буча, Бородянка и Ирпень в Киевской области, а также подписал соглашение о сотрудничестве между Сенатом и Верховной Радой.

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В субботу Ларше также должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить текущую ситуацию на фронте, потребности Киева в помощи и планы восстановления Украины.