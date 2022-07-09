Кличко рассказал, как переселенцам получить помощь в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал приехавших в столицу вынужденных переселенцев официально зарегистрироваться – так они смогут получать всю необходимую помощь и сервисы.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь мэра столицы: "В Киеве на сегодняшний день зарегистрировано почти 90 тысяч переселенцев. Мы знаем, что большое количество переехавших в столицу людей еще не зарегистрировались. Они приехали к родственникам или друзьям.

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Поэтому большая просьба – обязательно зарегистрироваться. Чтобы работа с переселенцами была систематизирована, чтобы они могли получать все льготы и пользоваться всеми сервисами, которыми пользуются киевляне".

Мэр напомнил, что с мая в Киеве работают специальные центры, где предоставляют консультации для вынужденных переселенцев.

Там людям помогают в вопросах поиска работы, устройства детей в сады и школы. Также разъясняют, какие льготы могут получать переселенцы.

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Также помощь вынужденным переселенцам продолжают оказывать социальные службы столицы. По словам Кличко, там можно получить продуктовые наборы, консультации психологов и юристов.