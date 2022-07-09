Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко рассказал, как переселенцам получить помощь в Киеве

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 15:01
Кличко рассказал, как переселенцам получить помощь в Киеве
Переселенцы. Фото ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко призвал приехавших в столицу вынужденных переселенцев официально зарегистрироваться – так они смогут получать всю необходимую помощь и сервисы.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь мэра столицы: "В Киеве на сегодняшний день зарегистрировано почти 90 тысяч переселенцев. Мы знаем, что большое количество переехавших в столицу людей еще не зарегистрировались. Они приехали к родственникам или друзьям.

Реклама:

Поэтому большая просьба – обязательно зарегистрироваться. Чтобы работа с переселенцами была систематизирована, чтобы они могли получать все льготы и пользоваться всеми сервисами, которыми пользуются киевляне".

Мэр напомнил, что с мая в Киеве работают специальные центры, где предоставляют консультации для вынужденных переселенцев.

Там людям помогают в вопросах поиска работы, устройства детей в сады и школы. Также разъясняют, какие льготы могут получать переселенцы.

ВИДЕО ДНЯ

Также помощь вынужденным переселенцам продолжают оказывать социальные службы столицы. По словам Кличко, там можно получить продуктовые наборы, консультации психологов и юристов.

Темы: Виталий КличкоКиевпереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Виталий Кличко
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: