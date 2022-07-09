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Украинские защитники пройдут опасные направления на границе с Беларусью

Мазуренко Алена Суббота, 9 июля 2022, 15:13

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции украинских бойцов на границе с Беларусью и сообщил, что защитники минируют опасные направления.

Источник: пресс-служба командования ОС ВСУ

Детали: Наев сообщил, что сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных ограждений.

Подразделения ГПСУ осуществляют мероприятия по укреплению государственной границы Украины по всем опасным и угрожающим направлениям.

Наев рассказал, что пообщался с военнослужащими на позициях, ознакомился с условиями службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

В настоящее время, по его словам, ситуация полностью контролируется военными ВСУ, подразделениями ГПСУ и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами.

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Темы: НаевБеларусь
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