Украинские защитники пройдут опасные направления на границе с Беларусью

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции украинских бойцов на границе с Беларусью и сообщил, что защитники минируют опасные направления.

Источник: пресс-служба командования ОС ВСУ

Детали: Наев сообщил, что сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных ограждений.

Реклама:

Подразделения ГПСУ осуществляют мероприятия по укреплению государственной границы Украины по всем опасным и угрожающим направлениям.

Наев рассказал, что пообщался с военнослужащими на позициях, ознакомился с условиями службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

В настоящее время, по его словам, ситуация полностью контролируется военными ВСУ, подразделениями ГПСУ и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти