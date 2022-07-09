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Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 15:51
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
Иллюстрация с Facebook Гутцайта

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что российские захватчики убили 100 украинских спортсменов и тренеров, а еще 22 взяли в плен.

Источник: Гутцайт в Facebook

Прямая речь Гутцайта: "Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Четверо ранены. Еще 22 находятся в плену".

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Детали: Министр добавил, что власти прилагают все усилия, чтобы вернуть их домой живыми.

Гутцайт также сообщил, что на сегодняшний день более 3 тысяч спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу.

Еще более 1 100 спортсменов и тренеров работают на волонтерском фронте.

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Темы: Украинаотмывание денег
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