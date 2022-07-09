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Министр обороны Британии не будет соревноваться за должность лидера консерваторов

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 15:59
Бен Уоллес. Фото gov.uk

Министр обороны Британии Бен Уоллес в субботу заявил, что решил не участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес написал в Twitter.

"После тщательного обсуждения и обсуждения с коллегами и семьей я решил не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали поддержку", – отметил он.

Уоллес добавил, что ему было "нелегко сделать выбор", но он сосредоточится на работе в министерстве обороны "и обеспечении безопасности этой замечательной страны".

Напомним, что по данным соцопроса YouGov, Уоллес был явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

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После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.

Смотрите новое видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: Великобритания
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