Министр обороны Британии не будет соревноваться за должность лидера консерваторов

Министр обороны Британии Бен Уоллес в субботу заявил, что решил не участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес написал в Twitter.

"После тщательного обсуждения и обсуждения с коллегами и семьей я решил не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали поддержку", – отметил он.

Реклама:

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2