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Министр обороны Британии не будет соревноваться за должность лидера консерваторов

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 15:59
Министр обороны Британии не будет соревноваться за должность лидера консерваторов
Бен Уоллес. Фото gov.uk

Министр обороны Британии Бен Уоллес в субботу заявил, что решил не участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес написал в Twitter.

"После тщательного обсуждения и обсуждения с коллегами и семьей я решил не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали поддержку", – отметил он.

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Уоллес добавил, что ему было "нелегко сделать выбор", но он сосредоточится на работе в министерстве обороны "и обеспечении безопасности этой замечательной страны".

Напомним, что по данным соцопроса YouGov, Уоллес был явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

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Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.

Смотрите новое видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: Великобритания
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