Рада проверит нардепов, выехавших из Украины после начала войны

В Верховной Раде планируют создать Временную следственную комиссию, которая проверит факты и причины нахождения не в Украине народных депутатов, выехавших после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

Источник: Стефанчук в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решения для принятия в Верховной Раде".

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Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, не выполняющие свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента.

Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев".

Детали: В то же время он подчеркнул, что заработная плата не выплачивается парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов.

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Стефанчук также напомнил, что довыборы в ВР для избрания депутатов вместо омбудсмена Дмитрия Лубинца и экс-нардепа Вадима Новинского пройдут после завершения военного положения.

Напомним: Президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению в Лугано пригласил в страну людей, которых он увидел в зале через экран, но не видел в Украине от начала войны.