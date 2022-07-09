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В Брянской области перед грузовым поездом сработала взрывчатка – власти

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 18:10
В Брянской области перед грузовым поездом сработала взрывчатка – власти
фото говорит москва

В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство", заявил губернатор Александр Богомаз.

Источник: Богомаз в Telegram, "Говорит Москва"

Прямая речь Богомаза: "Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.

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Повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет".

Детали: Власти не сообщают, что именно перевозили в вагонах.

 
 

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Темы: Росcиядиверсантывойна
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