В Брянской области перед грузовым поездом сработала взрывчатка – власти
Суббота, 9 июля 2022, 18:10
В Брянской области перед грузовым поездом сработало "неизвестное взрывное устройство", заявил губернатор Александр Богомаз.
Источник: Богомаз в Telegram, "Говорит Москва"
Прямая речь Богомаза: "Сегодня (9 июля – ред.) в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство.
Реклама:
Повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет".
Детали: Власти не сообщают, что именно перевозили в вагонах.
ВИДЕО ДНЯ