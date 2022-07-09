Блинкен убеждал главу МИД Китая осудить войну России против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И и призвал его выступить против российской войны в Украине, предлагая шаги по сотрудничеству.

Об этом пишет The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Встреча состоялась на индонезийском острове Бали через день после саммита министров иностранных прав G20 и продолжалась более пяти часов.

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После встречи в беседе с журналистами Блинкен отверг заявления Китая о нейтралитете в войне между Россией и Украиной как неправдоподобные.

Он сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным, что Китай поддержал Россию в ООН и что он "усилил российскую пропаганду".

Блинкен отметил, что в мае Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.

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"Я пытался донести до государственного советника, что это действительно момент, когда мы все должны встать, чтобы осудить российскую агрессию. То, что вы слышите от Пекина, это то, что он утверждает, что нейтральный. Я бы начал с того, что достаточно трудно быть нейтральным, когда речь заходит об этой агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва", – сказал он.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай сыграть более конструктивную роль для прекращения войны России против Украины.