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В Донецкой области россияне убили еще 3 и ранили 23 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 22:54
В Донецкой области россияне убили еще 3 и ранили 23 человек
последствия обстрелов в Донецкой области, фото с Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов в Донецкой области в субботу погибли по меньшей мере три человека, еще 23 ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Кириленко сообщил о погибших в Марьинке, Константиновке и Переездном. Кроме того, в Константиновке ранены 18 человек, в Зайцево – 4, и еще один – в Переездном.

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По словам главы ОВА, россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и по городам в относительном тылу.

Дословно: "Под огнем освобожденная от россиян Павловка в Угледарской общине. Ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, без пострадавших.

последствия обстрелов в Донецкой области, фото с Telegram Кириленко
последствия обстрелов в Донецкой области, фото с Telegram Кириленко

В Авдеевке – более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.

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В Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, в Красногоровке – случился пожар в полях.

В Очеретинской общине из Смерчей обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой без пострадавших.

В Константиновке не менее 5 прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно о 1 погибшем и 18 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

Один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины".

Обновлено: Ранее Кириленко сообщал о 3 раненых в Константиновке, однако впоследствии уточнил, что их 18.

Темы: Донецкая областьвойна
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