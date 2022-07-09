Сумщина: россияне обстреливали 4 общины, ранены 5 жителей
Суббота, 9 июля 2022, 23:09
В результате обстрелов Сумской области в субботу ранены 5 жителей.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: В субботу утром в результате ракетных обстрелов с вертолета в Миропольской общине ранены два человека.
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Также три человека получили ранения в результате минометного огня россиян в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской общины в полдень.
Кроме того, оккупанты обстреливали Шалыгинскую и Эсманьскую общины Сумской области.