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Сумщина: россияне обстреливали 4 общины, ранены 5 жителей

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 23:09
Дмитрий Живицкий, фото с Facebook

В результате обстрелов Сумской области в субботу ранены 5 жителей.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В субботу утром в результате ракетных обстрелов с вертолета в Миропольской общине ранены два человека.

Также три человека получили ранения в результате минометного огня россиян в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской общины в полдень.

Кроме того, оккупанты обстреливали Шалыгинскую и Эсманьскую общины Сумской области.

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Темы: Сумская областьвойна
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