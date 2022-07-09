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В Севастополь доставили подбитый возле Змеиного российский катер – ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 23:54
В Севастополь доставили подбитый возле Змеиного российский катер – ОВА
фото с сайта милитарный

В Севастополь доставили поврежденный противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики", поврежденный у острова Змеиный.

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики".

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Катер проекта "Раптор" получил повреждения во время боевых действий у острова Змеиный".

Напомним: В мае "Байрактары" возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

Темы: ЗмеиныйСевастопольоккупациявойна
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