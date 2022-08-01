Косово: Силы НАТО готовы вмешаться

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

Источник: KFOR

Дословно: "Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой в соответствии со своим мандатом, вытекающим из резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года".

Детали: НАТО также продолжает полностью поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом и призывает все стороны продолжать переговоры, поскольку "это имеет решающее значение для регионального мира и безопасности".

Предыстория: