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Косово: Силы НАТО готовы вмешаться

Анастасия КалатурПонедельник, 1 августа 2022, 01:01
Косово: Силы НАТО готовы вмешаться
ФОТО: GETTY

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

Источник: KFOR

Дословно: "Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой в соответствии со своим мандатом, вытекающим из резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года".

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Детали: НАТО также продолжает полностью поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом и призывает все стороны продолжать переговоры, поскольку "это имеет решающее значение для регионального мира и безопасности".

Предыстория:

  • Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.
  • Соглашение 2011 года между Сербией и Косово предусматривает временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.
  • Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит". Впрочем, это означает вызов KFOR.
  • На севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
  • В этот раз Косово намерено добиться своего – с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки утрачивают силу.
  • Есть сообщения о заблокированной границе Косово с территорией, подконтрольной правительству Сербии.

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Темы: КосовоСербияНАТО
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