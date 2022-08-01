Косово: Силы НАТО готовы вмешаться

Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

Источник: KFOR

Дословно: "Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой в соответствии со своим мандатом, вытекающим из резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года".

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Детали: НАТО также продолжает полностью поддерживать процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом и призывает все стороны продолжать переговоры, поскольку "это имеет решающее значение для регионального мира и безопасности".

Предыстория:

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косово предусматривает временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит". Впрочем, это означает вызов KFOR.

На севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

В этот раз Косово намерено добиться своего – с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки утрачивают силу.

Есть сообщения о заблокированной границе Косово с территорией, подконтрольной правительству Сербии.