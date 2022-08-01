Косово на месяц отложит замену сербских документов

Частично признанное Косово откладывает в месяц переход на национальные документы и номерные знаки.

Источник: премьер-министр Косово Альбин Курти

Дословно: "В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут разобраны и будет восстановлена полная свобода передвижения".

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Напомним: