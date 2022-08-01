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Косово на месяц отложит замену сербских документов

Понедельник, 1 августа 2022, 02:55
ФОТО: GETTY

Частично признанное  Косово откладывает в месяц переход на национальные документы и номерные знаки.

Источник: премьер-министр Косово Альбин Курти

Дословно: "В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут разобраны и будет восстановлена полная свобода передвижения".

Напомним:

  • Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство. Соглашение 2011 года между Сербией и Косово предусматривает временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.
  • С 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки Косово должны были утратить силу.
  • На севере Косово местные сербы начали строить баррикады, протестуя против решения Приштины.

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Темы: КосовоСербия
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