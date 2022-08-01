Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС приветствовали план Косово отложить замену документов из-за роста напряжения

Понедельник, 1 августа 2022, 04:27
ФОТО: GETTY

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение правительства частично признанного Косово отложить свой план по замене сербских документов и номерных знаков.

Источник: Боррель в Twitter, Reuters

Дословно: "Приветствуем решение Косово перенести мероприятия на 1 сентября. Ожидайте, что все препятствия будут немедленно ликвидированы".

Детали: Боррель добавил, что нерешенные вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточиться на нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо для интеграции в ЕС.

Что предшествовало: Косово решило отложить на месяц переход на национальные документы и номерные знаки из-за напряженности между полицией и местными общинами, которые установили блокпосты на дорогах.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоНемецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже в Украине - Резников

фотоВ центре Одессы масштабный пожар

Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС, завтра – следующие

Киев: весь общественный транспорт будет стоять во время тревоги, а люди должны выйти из салона

фото, видеоПервое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта

Посол Украины в Британии рассказал о военных учениях для украинцев

Все новости...
Последние новости
15:16
Россияне проваливают темпы паспортизации на оккупированных территориях: 1%
15:04
фотоГерои без оружия. В Киеве создали "ангельский" мурал в честь спасателей
14:51
Чубайс в реанимации с редким заболеванием – СМИ
14:49
фотоВ Днепре "бизнесмен" переправлял через границу мужчин призывного возраста – ОГП
14:49
видеоЗащитники Харьковщины "демилитаризовали" российскую "Тунгуску"
14:28
Политический кризис в Болгарии: президент назначил внеочередные выборы
14:25
Курс валют на 1 августа: наличная гривня прекратила падение и укрепилась
14:18
В России будут показывать голливудские картины без разрешения правообладателя
14:12
ВСУ деоккупировали уже 46 населенных пунктов в Херсонской области
14:11
Fitch снизил кредитный рейтинг "Укрзализныци" из-за снижения рейтинга Украины
Все новости...