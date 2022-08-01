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В ЕС приветствовали план Косово отложить замену документов из-за роста напряжения

Понедельник, 1 августа 2022, 04:27
В ЕС приветствовали план Косово отложить замену документов из-за роста напряжения
ФОТО: GETTY

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение правительства частично признанного Косово отложить свой план по замене сербских документов и номерных знаков.

Источник: Боррель в Twitter, Reuters

Дословно: "Приветствуем решение Косово перенести мероприятия на 1 сентября. Ожидайте, что все препятствия будут немедленно ликвидированы".

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Детали: Боррель добавил, что нерешенные вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС и сосредоточиться на нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо для интеграции в ЕС.

Что предшествовало: Косово решило отложить на месяц переход на национальные документы и номерные знаки из-за напряженности между полицией и местными общинами, которые установили блокпосты на дорогах.

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