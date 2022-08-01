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Британская разведка: РФ корректирует планы на Донбассе, чтобы укрепить группировку на юге

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 09:13

По данным британской разведки, РФ, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 1 августа.

В последние четыре дня, отмечают в нем, силы РФ пытались совершать тактические наступательные действия в районе Бахмута, но продвигаются очень медленно.

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Как сообщали украинские органы власти на прошлой неделе, Россия, похоже, перемещает значительные силы с севера Донбасса на юг Украины. Похоже, РФ корректирует оперативный замысел наступления на Донбассе после того, как не смогла добиться решающих оперативных прорывов согласно тому плану, по которому действовала с апреля. Сейчас, похоже, фронт в Запорожье определили как уязвимый участок, который нужно усилить", - отмечает разведка Британии.

В обзорах за предыдущие дни отмечалось, что РФ усиливает давление на свою оккупационную администрацию на юге Украины с целью подготовки референдумов для аннексии этих территорий.

Также отмечалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сейчас почти полностью зависим от России.

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Темы: Великобританияразведкавойна
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