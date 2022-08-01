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Потери россиян: за сутки уничтожили две сотни оккупантов и 5 танков

Мазуренко Алена Понедельник, 1 августа 2022, 09:17
фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 200 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 41 030 военных РФ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 01.08 ориентировочно составили:

  • личного состава 41030 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1768 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 932 (+16) ед,
  • РСЗО - 259 (+0) ед,
  • средств ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
  • специальной техники – 82 (+2).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

 

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Темы: оккупацияВооруженные силыРосcиявойна
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