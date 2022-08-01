Потери россиян: за сутки уничтожили две сотни оккупантов и 5 танков
Понедельник, 1 августа 2022, 09:17
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 200 оккупантов, с начала российской агрессии было убито 41 030 военных РФ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 01.08 ориентировочно составили:
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- личного состава 41030 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1768 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 932 (+16) ед,
- РСЗО - 259 (+0) ед,
- средств ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
- крылатых ракет – 174 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
- специальной техники – 82 (+2).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Криворожском направлениях.