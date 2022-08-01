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Российская ракета попала в больницу в Николаеве – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 10:50
Травмпункт больницы в Николаеве, фото из Telegram-канала Сенкевича

В ночь на 1 августа россияне нанесли массированный удар по Николаеву, повредив травмпункт одной из больниц и частные дома.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram и глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Разбит травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв".

Прямая речь Сенкевича: "Здание частично разрушено. От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях. К счастью, персонал и пациенты не пострадали".

Детали: По словам мэра города, этот травмпункт открыт в конце 2019 года. Он был одним из самых современных в Украине.

Губернатор Виталий Ким добавил, что в результате повреждения частных домов в Николаеве ранения получили три человека. Возник пожар на территории медицинского диспансера и сгорел склад с медпрепаратами и продовольствием.

  
 

Предыстория:

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Темы: Николаеввойна
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