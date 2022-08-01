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На нардепа-"слугу" составили админпротокол за подаренные часы Breguet стоимостью $10 тысяч

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 11:59
На нардепа-слугу составили админпротокол за подаренные часы Breguet стоимостью $10 тысяч
Нардеп от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько, фото с Facebook

НАПК составило админпротокол о нарушении антикоррупционного законодательства на нардепа от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько, получившего в подарок от своего помощника часы стоимостью более 10 тысяч долларов.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции в Telegram

Дословно: "На народного депутата Анатолия Гунько НАПК составило административный протокол, поскольку он получил в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов США от своего помощника".

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Детали: В НАПК отметили, что нарушение совершено до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним:

  • В течение 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных правонарушений, обнаруженные в 119 декларациях.
  • В Национальном агентстве предотвращения коррупции считают, что во вступительной кампании 2022 года есть большие коррупционные риски.

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Темы: НАПКкоррупцияСлуга народа
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