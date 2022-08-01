На нардепа-"слугу" составили админпротокол за подаренные часы Breguet стоимостью $10 тысяч

НАПК составило админпротокол о нарушении антикоррупционного законодательства на нардепа от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько, получившего в подарок от своего помощника часы стоимостью более 10 тысяч долларов.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции в Telegram

Дословно: "На народного депутата Анатолия Гунько НАПК составило административный протокол, поскольку он получил в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов США от своего помощника".

Детали: В НАПК отметили, что нарушение совершено до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним: