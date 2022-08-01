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Собирали данные о дислокации ВСУ в приграничье: силовики задержали двух мужчин

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 12:24
Собирали данные о дислокации ВСУ в приграничье: силовики задержали двух мужчин
фото сбу

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили двух вражеских агентов, разведывавших приграничную территорию на Сумщине.

Источник: пресс-центр СБУ, Сумская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружениях, а также имеющихся укреплениях украинских Сил обороны. По оперативной информации, эти данные враг планировал использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп".

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Детали: По данным следствия, двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину. Они информировали своих кураторов о ситуации в приграничье.

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Злоумышленники снимали на фото и видео военные объекты и передавали файлы с привязкой к местности сотрудникам ФСБ РФ.

Для коммуникации между собой и передачи данных противнику применяли меры конспирации и заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

29 июля 2022 года силовики задержали обоих мужчин по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами и банковские карточки, на которые они получали вознаграждение за передачу данных.

По ходатайству следователя и прокурора суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Темы: СБУвойнагосизменаСумская область
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