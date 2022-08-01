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Защитники Харьковщины "демилитаризовали" российскую "Тунгуску"

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 14:49

Аэроразведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Нацгвардейцы также осуществляли корректировку огня артиллерии ВСУ и фиксировали результаты боевой работы.

В результате слаженной работы защитников Харьковщины российские оккупанты понесли потери.

Дата события не раскрывается.

Справка: "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроение, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.

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Темы: НацгвардияХарьковская областьвойна
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