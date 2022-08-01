Защитники Харьковщины "демилитаризовали" российскую "Тунгуску"

Аэроразведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Нацгвардейцы также осуществляли корректировку огня артиллерии ВСУ и фиксировали результаты боевой работы.

Реклама:

В результате слаженной работы защитников Харьковщины российские оккупанты понесли потери.

Дата события не раскрывается.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроение, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти