Защитники Харьковщины "демилитаризовали" российскую "Тунгуску"
Аэроразведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Источник: пресс-служба НГУ
Детали: Нацгвардейцы также осуществляли корректировку огня артиллерии ВСУ и фиксировали результаты боевой работы.
В результате слаженной работы защитников Харьковщины российские оккупанты понесли потери.
Дата события не раскрывается.
Справка: "Тунгуска" - это советский и российский зенитный ракетно-пушечный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроение, предназначенный для противовоздушной обороны механизированных и танковых частей на марше и на всех стадиях боя.
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