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Чубайс в реанимации с редким заболеванием – СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 1 августа 2022, 14:51
Чубайс в реанимации с редким заболеванием – СМИ
ЧУБАЙС, ФОТО ТАСС

Близкий к Путину российский политик Анатолий Чубайс находится в реанимации в Европе с редким заболеванием иммунной системы.

Источник: Reuters и "Медуза" со ссылкой на свои источники

Детали: Источники сообщили, что 67-летний Чубайс считает, что страдает синдромом Гийена-Барре, заболеванием, вызванным повреждением иммунной системой периферической нервной системы.

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По словам собеседника Reuters, европейское разведывательное агентство расследует это дело, но пока не обнародовало его результаты.

Некоторые СМИ и активисты оппозиции предположили, что Чубайса могли отравить.

Второй источник сообщил Reuters, что Чубайс не может ходить, но говорит.

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"Медуза" и ТАСС пишут, что состояние Чубайса после госпитализации улучшилось.

La Repubblica писала, что Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии и он был доставлен в больницу на итальянском острове.

Справка: При синдроме Гийена-Барре иммунная система человека поражает часть его периферической нервной системы.

При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и руках.

Напомним: 67-летний Чубайс известен как архитектор российской приватизации 1990-х годов, Он является одним из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в правительстве Путина и поддерживали тесные связи с западными чиновниками.

Чубайс дал Путину первую работу в Кремле в середине 1990-х и поначалу приветствовал его приход к власти.

При Путине Чубайс занимал руководящие должности в крупных государственных компаниях, пока президент не назначил его уполномоченным по устойчивому развитию в декабре 2020 года.

Чубайс уволился с должности в марте после начала войны.

Темы: РосcияПутин
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