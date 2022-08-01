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В Днепре "бизнесмен" переправлял через границу мужчин призывного возраста – ОГП

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 14:49
В Днепре бизнесмен переправлял через границу мужчин призывного возраста – ОГП
Задержание подозреваемого, фото Днепропетровская областная прокуратура

Днепрянина подозревают в изготовлении фиктивных документов об инвалидности и пенсионных удостоверений для переправки через границу более 100 мужчин призывного возраста.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Дословно: "За 900 евро он (подозреваемый – ред.) предоставлял пакет необходимых документов для перемещения через госграницу лицам, подлежащим мобилизации в условиях военного положения. Поддельные документы мужчина отправлял по почте или передавал при личных встречах с заказчиками".

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Детали: Правоохранители разоблачили днепрянина при получении денег. В его автомобиле и квартире обнаружили готовые к сбыту фиктивные документы, более 100 квитанций об отправке, около 50 печатей учреждений здравоохранения и военкоматов, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства на сумму 1 млн. грн.

Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Темы: ДнепрграницаОфис генпрокурора
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