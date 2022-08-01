"Азовцы" показали, как уничтожили две российские БМП-3
Понедельник, 1 августа 2022, 16:02
Военные ССО "Азов" обнародовали кадры, как за один день уничтожили две БМП-3 россиян на Запорожском направлении.
Источник: основатель "Азова" Андрей Билецкий, ССО Азов
Детали: Бойцы рассказывают, что вражеская машина в поле была подбита с помощью боевого дрона, а технику в лесополосе поразил огнем танк "азовцев". Экипажи также успешно ликвидированы.
Робота ССО "Азов" на Запорізькому напрямку.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 1, 2022
Відео - Андрій Білецький. pic.twitter.com/8egQyQzFSE
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