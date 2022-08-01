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"Азовцы" показали, как уничтожили две российские БМП-3

Роман ПетренкоПонедельник, 1 августа 2022, 16:02
Азовцы показали, как уничтожили две российские БМП-3
скриншот

Военные ССО "Азов" обнародовали кадры, как за один день уничтожили две БМП-3 россиян на Запорожском направлении.

Источник: основатель "Азова" Андрей Билецкий, ССО Азов

Детали: Бойцы рассказывают, что вражеская машина в поле была подбита с помощью боевого дрона, а технику в лесополосе поразил огнем танк "азовцев". Экипажи также успешно ликвидированы.

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Темы: АзовВооруженные силывойна
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