"Азовцы" показали, как уничтожили две российские БМП-3

Военные ССО "Азов" обнародовали кадры, как за один день уничтожили две БМП-3 россиян на Запорожском направлении.

Источник: основатель "Азова" Андрей Билецкий, ССО Азов

Детали: Бойцы рассказывают, что вражеская машина в поле была подбита с помощью боевого дрона, а технику в лесополосе поразил огнем танк "азовцев". Экипажи также успешно ликвидированы.

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Робота ССО "Азов" на Запорізькому напрямку.

Відео - Андрій Білецький. pic.twitter.com/8egQyQzFSE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 1, 2022