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У российского генконсульства в Финляндии забрали церковь из-за войны в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 16:47

Администрация города Турку на юго-западе Финляндии забрала у генерального консульства России церковь, которую передали ему в безвозмездное пользование еще во времена Советского Союза, из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Как пояснил глава администрации Турку по международным делам Мика Акканен, находящаяся на арендованной земле церковь была предоставлена ​​российскому генеральному консульству в результате межгосударственного соглашения еще с Советским Союзом.

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"Между Финляндией и СССР было соглашение об открытии консульств в Турке и Ленинграде (Санкт-Петербурге), и в обоих местах должна была быть возможность отдохнуть", - объясняет Акканен.

В Турку российские дипломаты, в частности, получили в пользование дом в историческом районе города, который они переоборудовали в церковь. При этом арендную плату за землю все время платила администрация города.

Церква
Церковь генерального консульства России в Турку находится за ограждением
ФОТО: HELSINGIN SANOMAT


После полномасштабного вторжения России в Украину Турку отказался продолжать предоставлять здание генконсульству на том основании, что сотрудничество между Хельсинки и Москвой изменилось – а еще передача именно этого здания находится в компетенции администрации города.

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"Кроме того, у города нет причин разрешать пользоваться зданиями безвозмездно или без компенсации. Поэтому прекратить право пользования – оправданный шаг", – добавляет Мика Акканен.

Согласно условиям пользования, генеральное консульство России должно вернуть здание администрации Турку в том виде, в котором его получило – то есть не как церковь. По словам очевидцев, в июне-июле из нее вывезли иконы и демонтировали золотой купол.

Кроме уже бывшей церкви, генконсульство России пользуется в Турку коттеджем в том же историческом районе, а также другим коттеджем и земельным участком на острове Каксерта возле Турку. Там еще весной началось строительство церкви.

Темы: ФинляндияРосcияцерковьвойна
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