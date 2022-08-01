В Белом доме согласились, что Байдену следует поговорить с Зеленским – ОП
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан "согласились с необходимостью" организовать в ближайшее время разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Источник: сообщение Ермака в Твиттер
Дословно: "Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провели телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеным, советником по нацбезопасности США Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Обсудили текущую ситуацию. С Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между Зеленским и Байденом.
Детали: Ермак также добавил, что "РФ ждут большие сюрпризы, от которых будет трудно оправиться".
Что этому предшествовало:
- 29 июля Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор с момента полномасштабной войны России против Украины.