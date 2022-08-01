Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белом доме согласились, что Байдену следует поговорить с Зеленским – ОП

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 17:28
В Белом доме согласились, что Байдену следует поговорить с Зеленским – ОП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан "согласились с необходимостью" организовать в ближайшее время разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Источник: сообщение Ермака в Твиттер

Дословно: "Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провели телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеным, советником по нацбезопасности США Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Реклама:

Обсудили текущую ситуацию. С Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между Зеленским и Байденом.

Детали: Ермак также добавил, что "РФ ждут большие сюрпризы, от которых будет трудно оправиться".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 июля Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор с момента полномасштабной войны России против Украины.

Темы: СШАЗеленскийБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
США
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: