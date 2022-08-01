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В Белом доме согласились, что Байдену следует поговорить с Зеленским – ОП

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 17:28

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по нацбезопасности США Джейкоб Салливан "согласились с необходимостью" организовать в ближайшее время разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Источник: сообщение Ермака в Твиттер

Дословно: "Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провели телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеным, советником по нацбезопасности США Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Обсудили текущую ситуацию. С Саливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между Зеленским и Байденом.

Детали: Ермак также добавил, что "РФ ждут большие сюрпризы, от которых будет трудно оправиться".

Что этому предшествовало:

  • 29 июля Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор с момента полномасштабной войны России против Украины.

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Темы: СШАЗеленскийБайден
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