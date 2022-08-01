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В Мариуполе зафиксировали движение российской техники в сторону Запорожья

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 17:41
Движение российской техники в Мариуполе 1 августа, скриншот видео Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в понедельник зафиксировали движение российской военной инженерной техники в сторону выезда на Запорожье.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14.45 по пр. Никопольскому в сторону выезда на Запорожье.

Основное количество – понтонные переправы. Отметка "V"".

Детали: Андрющенко также опубликовал видео движения российской техники.

Что предшествовало: В воскресенье вечером Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перемещают отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление.

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Темы: МариупольЗапорожьевойна
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