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На Днепропетровщине вражеская ракета разбила колею, движение поездов остановлено

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 18:13
На Днепропетровщине вражеская ракета разбила колею, движение поездов остановлено
иллюстративное фото Pixabay

В результате обстрела россиянами Криворожского района Днепропетровской области в понедельник разрушена железнодорожная инфраструктура, в Грушевской общине остановлено движение поездов.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Дословно: "Агрессор обстрелял Криворожский район. Попал по Зеленодольской и Грушевской общинам. Повреждена железнодорожная инфраструктура.

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В Грушевской общине из-за вражеских обстрелов ракетой разбита железнодорожная колея. Движение по ней остановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть. Людей не задело.

Из РСЗО враг ударил возле Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа враг обстрелял два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, в результате чего ранены две женщины.

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Темы: Днепропетровская областьжелезная дорогавойна
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