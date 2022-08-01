На мосту Патона в Киеве образовался "водопад"
Под мостом Патона в Киеве произошло повреждение теплосети, место утечки локализовали.
Источник: КГГА
Дословно: "Сегодня в 16.45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы".
Детали: Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.
В сети также опубликованы кадры "водопада" с моста Патона.
Вместе с тем, КГГА сообщает, что из-за повреждения водопровода на улице Гродненской, 1 был отключен участок трубопровода диаметром 1200 мм.
В этой связи временно может отсутствовать водоснабжение на улицах Сосницкой, Двинской, Астраханской, Кармалюка. Также во время выполнения ремонтных работ может наблюдаться ухудшение качества водопроводной воды.