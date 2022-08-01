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На мосту Патона в Киеве образовался "водопад"

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 19:26
"водопад" с моста Патона в Киеве 1 августа, скриншот видео

Под мостом Патона в Киеве произошло повреждение теплосети, место утечки локализовали.

Источник: КГГА

Дословно: "Сегодня в 16.45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы".

Детали: Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.

В сети также опубликованы кадры "водопада" с моста Патона.

Вместе с тем, КГГА сообщает, что из-за повреждения водопровода на улице Гродненской, 1 был отключен участок трубопровода диаметром 1200 мм.

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В этой связи временно может отсутствовать водоснабжение на улицах Сосницкой, Двинской, Астраханской, Кармалюка. Также во время выполнения ремонтных работ может наблюдаться ухудшение качества водопроводной воды.

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Темы: Киевводаавария
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