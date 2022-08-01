Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган: "зерновой коридор" возможен благодаря особым отношениям с Украиной и РФ

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 21:17
Реджеп Тайип Эрдоган, фото ОП

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход первого корабля с украинским зерном на борту из порта Одессы.

Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган сказал, что движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.

"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", – сказал он.

Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.

"Мы и дальше будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления крепко мира в регионе", - добавил турецкий президент.

Напомним, после 9 утра министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира". 

Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЭрдоганТурциязерно
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Все новости...
Эрдоган
Путин и Эрдоган в Сочи будут говорить о военно-техническом сотрудничестве – Кремль
Эрдоган планирует встретиться с Путиным: обсудят Украину
Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"
Последние новости
06:55
Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеские штурмы на нескольких направлениях
05:56
В Николаеве снова взрывы, ранен человек
05:20
СМИ: Тайвань усилил уровень боевой готовности
04:30
Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех
03:30
ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск
02:34
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
01:46
Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК
00:50
обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"
00:31
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, обошлось без жертв
23:45
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
Все новости...