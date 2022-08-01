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Эрдоган: "зерновой коридор" возможен благодаря особым отношениям с Украиной и РФ

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 21:17
Эрдоган: зерновой коридор возможен благодаря особым отношениям с Украиной и РФ
Реджеп Тайип Эрдоган, фото ОП

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход первого корабля с украинским зерном на борту из порта Одессы.

Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган сказал, что движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.

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"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", – сказал он.

Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.

"Мы и дальше будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления крепко мира в регионе", - добавил турецкий президент.

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Напомним, после 9 утра министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира". 

Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

Темы: ЭрдоганТурциязерно
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