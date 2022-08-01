Эрдоган: "зерновой коридор" возможен благодаря особым отношениям с Украиной и РФ

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал выход первого корабля с украинским зерном на борту из порта Одессы.

Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган сказал, что движение первого корабля по "зерновому коридору" является значительным дипломатическим успехом.

"Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", – сказал он.

Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны.

"Мы и дальше будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления крепко мира в регионе", - добавил турецкий президент.

Напомним, после 9 утра министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал выход первого корабля "днем облегчения для мира".

Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

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