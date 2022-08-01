У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине

Финское молодежное движение Kokoumusnuoret ("Националистическая молодежь") выкупило рекламный борд в пограничном пункте пропуска Ваалимаа, разместив там рекламное объявление с напоминанием о военных действиях России в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Kokoumusnuoret отмечает, что в последние недели все больше туристов из России получают визы для поездок в Финляндию. Эти визы могут использоваться для обхода санкций и въезда в другие страны Шенгенской зоны.

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"Kokoumusnuoret не принимает такой процедуры, но требует, чтобы правительство вернулось из отпусков и ввело запрет на выдачу виз (россиянам)", – говорится в прессрелизе молодежного движения.

Там обещают до введения такого запрета оплачивать объявление на рекламном бигборде, который будут видеть российские путешественники, пересекающие границу Финляндии в Ваалимаа: "Пока вы отдыхаете, многие украинцы остались без дома, в который вернутся".

Представитель Kokoumusnuoret Джоэль Элмачи в комментарии Iltalehti сказал, что сообщение начало транслироваться на билборде в Ваалимаа с полудня понедельника. "Мы хотели напомнить о реальности, царящей в Украине", – объясняет он.

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Как сообщалось, главы парламентских фракций правящих партий Финляндии готовы ограничить выдачу туристических виз россиянам. При этом они отметили, что возможные ограничения не должны касаться диссидентов и тех, у кого у Финляндии есть родственники.

Напомним, Европейская комиссия утверждает, что не может принять решения об ограничении выдачи шенгенских виз гражданам России, поскольку санкционный режим направлен именно на российские власти и элиту, но такие меры могут принимать самостоятельно государства-члены.