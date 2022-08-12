Россия отвергла призывы ООН создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва должна "защитить" ЗАЭС. По его словам, вывод войск сделает объект "уязвимым… для провокаций и террористических атак".

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - сказал он.

Небензя добавил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.