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Генсек НАТО и премьер Нидерландов обсудили дальнейшую военную помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 18:14

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте, речь шла о поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и, в частности, о необходимости продолжения военных поставок в борьбе с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды" - написал Рютте в Twitter после разговора.

"Отличный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте после решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью продолжения нашей долгосрочной поддержки Украины перед агрессией России, и я благодарю Нидерландов за их значительный вклад" - заявил в свою очередь Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предложили Украине новых двусторонних военных обязательств – это первый месяц после вторжения России в феврале.

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Темы: НАТОНидерландыармия
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